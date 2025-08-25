DOLAR
Kırıkkale'de 12 bin 963 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Kırıkkale'de operasyonda valiz ve çöp poşetlerinde 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:56
Operasyon Detayları

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, valiz ve çöp poşetleri içerisinde 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

