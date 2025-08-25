DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,13%
ALTIN
4.443,84 -0,28%
BITCOIN
4.612.974,02 0,11%

Kırıkkale'de 2 damat adayına 13 bin 397 lira ceza

Kırıkkale'de kız isteme merasimlerinde yol kapatıp meşale yakma görüntüleri üzerine 2 damat adayına toplam 13 bin 397 lira idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:52
Kırıkkale'de 2 damat adayına 13 bin 397 lira ceza

Kırıkkale'de 2 damat adayına 13 bin 397 lira ceza

Yol kapama ve meşale yakma görüntüleri sosyal medyayı harekete geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Şehit Hikmet Kalaç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gürler Mahallesi'nde kız istemek için kalabalık grupla yolu kapatıp meşaleler yakan E.E. (22)'nin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülere ilişkin gözaltına alınan E.E.'ye, düğün için izin almadığı gerekçesiyle "emre aykırı hareket" ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 10 bin 444 lira idari ceza yazıldı.

Ekipler, Tepebaşı Mahallesi'nde de Y.Ç. (23)'nin kız istemek için kalabalık grupla meşaleler yakarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine işlem başlattı.

Yapılan incelemede, gerekli düğün izninin bulunmadığı gerekçesiyle Y.Ç.'ye "emre aykırı hareket"ten 2 bin 953 lira idari ceza uygulandı.

Her iki kişiye verilen cezaların toplamı 13 bin 397 lira olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan