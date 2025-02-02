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Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:14
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket ederek Kırıkkale-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Yapılan detaylı aramada, kamyonda büyük miktarda makaron bulundu. Olayla ilgili olarak İ.T. ve M.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2...

Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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