Kırıkkale’de Genç Bir Adamın Ölümü

Kırıkkale’de 25 yaşındaki A.E., evinde ölü bulundu. Olay, Sanayi Mahallesi 1252. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. A.E.'nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.E.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve aile yakınları, genç adamın ölümüyle ilgili detayları üzülerek öğrenmeye çalışıyor.

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.