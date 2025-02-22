Kırıkkale'de 52,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir kargo aracında 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:45
Kırıkkale'de 52,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu uyuşturucu, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş şekilde bulundu.

Detaylar ve Operasyonun Seferberliği

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile harekete geçti. Ekipler, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu. Yapılan detaylı arama sırasında, narkotik köpeği “Adam” etkili oldu ve gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelenin çerçevesinde, bu tür operasyonların önümüzdeki günlerde de artarak süreceği öngörülüyor.

Kırıkkale'de, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele...

Kırıkkale'de, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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