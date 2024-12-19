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Kırıkkale'de Bağ Evinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ev ciddi hasar aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:18
Kırıkkale'de Bağ Evinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Kırıkkale'de bir bağ evinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, merkeze bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Alevlerin yükseldiği durumu fark eden vatandaşlar, derhal yetkililere bildirdi ve bu ihbar üzerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yangın, kısa sürede söndürülmesine rağmen bağ evinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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