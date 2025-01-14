Kırıkkale'de Bahçe Duvarına Çarpan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Feci Kaza

Kırıkkale'de yaşanan bir trafik kazasında, G.A. (33) idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi üzerinde bir bahçe duvarına çarparak kontrolden çıktı.

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından ağır yaralanan sürücüyü hemen Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın sürücü kurtarılamadı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.