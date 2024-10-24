Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Yaralandı

Kırıkkale'de Silahlı Saldırı Olayı

Kırıkkale'de, boşanma aşamasında bulunan bir kadına, eşi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Detaylar Ortaya Çıktı

Edinilen bilgilere göre, B.D. (27) ile eşi K.D. arasında Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki ikametlerinde bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, K.D. elindeki tabancayla B.D.'ye ateş etti.

Ambulans ile Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan kadını ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk etti. Kadın hastanede tedavi altına alındı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından, K.D.'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.