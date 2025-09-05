Kırıkkale'de Çatı Yangını: 3 Katlı Apartmanda İtfaiye 1 Saatte Söndürdü
Hüseyin Kahya Mahallesi'nde çatıda yangın çıktı
Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye personelinin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanda zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.