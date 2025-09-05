DOLAR
Kırıkkale'de Çatı Yangını: 3 Katlı Apartmanda İtfaiye 1 Saatte Söndürdü

Kırıkkale Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:33
Hüseyin Kahya Mahallesi'nde çatıda yangın çıktı

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye personelinin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartmanda zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

