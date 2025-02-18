Kırıkkale'de Cezaevi Aracının Devrilmesi: 2 Mahkum ve 7 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Cezaevi Ring Aracının Devrilmesi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, cezaevine ait ring aracı devrildi. Kazada, 2'si mahkum olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, M.S. (37) tarafından kullanılan ve plakası henüz belirlenemeyen cezaevi ring aracının Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Büyük Yağlı köyü mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından, bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralananların arasında sürücü M.S. ile birlikte, cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ve 2 mahkum bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu 2'si mahkum 9 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu 2'si mahkum 9 kişi yaralandı.