Kırıkkale'de cezaevi firarisi E.M. yakalandı — 26 yıl 7 ay 15 gün hapis

Kırıkkale'de cezaevi firarisi E.M. yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında cezaevi firarisi olarak aranan E.M. adresinde yakalandı.

Yetkililer, E.M.'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğunu bildirdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

