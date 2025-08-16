DOLAR
Kırıkkale'de cezaevi firarisi E.M. yakalandı — 26 yıl 7 ay 15 gün hapis

Kırıkkale'de hakkında 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.M., Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:27
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında cezaevi firarisi olarak aranan E.M. adresinde yakalandı.

Yetkililer, E.M.'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğunu bildirdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

