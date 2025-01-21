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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:14
Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yabancı Uyruklu Zanlının Yakalanması

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen I.J.M.A.R. adlı yabancı uyruklu zanlıyı Kırıkkale kent merkezinde başarılı bir operasyonla yakaladı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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