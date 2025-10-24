Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda 2 Yabancı Uyruklu Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı

Kırıkkale merkezli operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen iki yabancı uyruklu zanlı yakalandı. Konuya ilişkin bilgi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada paylaşıldı.

Açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen I.S.A.Q. ve A.F.H.A. isimli şahısların kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime sevk edildi.

