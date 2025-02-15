Kırıkkale'de Derneğe Kumar Operasyonu: 24 Kişiye 221 Bin Lira Ceza

Kırıkkale'de Kumar Operasyonunda Ceza Yağdı

Kırıkkale'de bir dernekte gerçekleştirilen kumar operasyonunda 24 kişiye toplam 221 bin 928 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti.

Operasyon ve Uygulanan Cezalar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, kumar oynayan şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza kesildi. Ayrıca, O.K. ve K.P. hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkân sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, dernekte yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 sentetik hap ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.