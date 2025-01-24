Kırıkkale'de Dolandırıcılık Yapan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Dolandırıcılığın Önü Kesildi

Kırıkkale'de, kamu kurumlarında "iş yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü A.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan A.E'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Belgeler

Yapılan ev aramasında, çok sayıda doküman, öz geçmiş formları ve banka kartları ele geçirildi. A.E'nin, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması" şekliyle nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit edildi.

A.E.'nin Cezası Kesinleşti

A.E.'nin dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, Kırıkkale'de dolandırıcılıklara karşı yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.