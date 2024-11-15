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Kırıkkale'de Engelli Kardeşlere Yenilenen Evleri Teslim Edildi

Kırıkkale'de yangın sonrası evleri yanan engelli kardeşler, MHP Milletvekili ve hayırseverlerin desteğiyle yenilenen yuvalarına kavuştu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:48
Kırıkkale'de Engelli Kardeşlere Yenilenen Evleri Teslim Edildi

Kırıkkale'de Engelli Kardeşler Yenilenen Evlerine Kavuştu

Kırıkkale'de, bir yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen engelli kardeşler Selim ve Adem Ceylan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Vali Mehmet Makas ve hayırseverlerin desteğiyle yenilenen evlerine kavuştu.

Ceylan kardeşlerin yaşadığı Selim Özer Mahallesi 2345. Sokak'taki evde çıkan yangın, aileyi zor bir duruma sokmuştu. Milletvekili Öztürk ve Vali Makas öncülüğünde başlatılan yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Ev Teslim Töreninde Duygulu Anlar

Ev teslimi için düzenlenen programda konuşan Milletvekili Öztürk, Ceylan kardeşlere evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kırıkkale Valiliği ile yapılan görüşmelerin ardından Vali Mehmet Makas'ın desteğiyle 120 metrekarelik yeni bir ev inşa edilmesine karar verdik. 2 gün önce yapım tamamlandı ve yeni eşyaları ile ailenize teslim ediyoruz. Bu hayır yolunda desteklerini esirgemeyen Valimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Vali Makas da programda yaptığı konuşmada, "Devletimiz, ecdadından aldığı işaretle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyor. Ailemiz için AFAD'dan bir destek sağlandı; ancak bu, inşaatın tamamlanması için yeterli olmadı. Milletvekilimizin katkıları ve iş insanlarının desteğiyle evi tamamlayabildik. Allah, kendilerinden razı olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ceylan kardeşlere evleri teslim edildi. Programa ayrıca AK Parti Milletvekili Engin Pehlivanlı da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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