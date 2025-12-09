DOLAR
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı

Kırıkkale’de polis ve jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında 8 ay ile 20 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:18
Operasyon ve yakalamalar

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyona 6 ekip ve 20 personel katıldı ve toplam 10 adrese operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş cezalar ve sonraki süreç

Yakalanan firarilerin üzerlerine kayıtlı suçlara ilişkin cezaların 8 ay ile 20 yıl 4 ay arasında değiştiği belirtildi. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

İl güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleşen operasyona ilişkin soruşturma ve süreçler devam ediyor.

