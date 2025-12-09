Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonda 4 firari yakalandı

Operasyon ve yakalamalar

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyona 6 ekip ve 20 personel katıldı ve toplam 10 adrese operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş cezalar ve sonraki süreç

Yakalanan firarilerin üzerlerine kayıtlı suçlara ilişkin cezaların 8 ay ile 20 yıl 4 ay arasında değiştiği belirtildi. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

İl güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleşen operasyona ilişkin soruşturma ve süreçler devam ediyor.

KIRIKKALE’DE POLİS VE JANDARMANIN 10 ADRESE DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, HAKLARINDA 8 AY İLE 20 YIL 4 AY ARASINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ