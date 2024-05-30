Kırıkkale'de feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Kırıkkale'de kaza: 22 kişi yaralı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kaza Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda Meydana Geldi

Henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 22 kişi yaralandı.

Acil Servis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Kazanın nedeni ve detayları hakkında soruşturma başlatıldı. Trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, kazanın nasıl meydana geldiğine dair bilgi toplamaya çalışıyor.