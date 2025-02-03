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Kırıkkale'de FETÖ Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de FETÖ propagandası yapan bir kişi tutuklandı. Emniyet, sosyal medyadaki faaliyetleri takip etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:47
Kırıkkale'de FETÖ Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de FETÖ Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı tespit edilen bir zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmekte.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden FETÖ ile bağlantılı propagandalar yapan R.K. isimli şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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