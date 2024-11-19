Kırıkkale'de FETÖ'ye Ait 4 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı. Olay, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Terör örgütü üyeliği suçundan toplam 3 yıl 20 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay Y.D. yakalandı. Bu kişinin yanı sıra, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.D., S.B. ve A.T.G. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Yapılan operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Firari Y.D. cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin sorguları devam etmekte.

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