Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü N.D. Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi N.D., 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş cezasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:51
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü N.D. Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan aranan N.D. tespit edilerek yakalandı.

Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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