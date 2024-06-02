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Kırıkkale'de güvercinlerini beslemek isteyen adama başıboş köpekler saldırdı

Kırıkkale'de güvercinlerini beslemek için dışarı çıkan Nurettin Şahinli, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Şahinli, belediyelerin sahipsiz köpekler konusunda daha duyarlı olmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:58
Kırıkkale'de güvercinlerini beslemek isteyen adama başıboş köpekler saldırdı

Kırıkkale'de Köpek Saldırısı: Nurettin Şahinli Yaralandı

Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Nurettin Şahinli, sabah saatlerinde güvercinlerini beslemek için evinin önüne çıktığında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yarattı.

Köpeklerin Saldırısı

Sabah erken saatlerde tek katlı müstakil evinin önünde güvercinlerini beslemek için dışarı çıkan Nurettin Şahinli, sokaktan geçen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Şahinli, çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtulabildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahinli, olay yerine çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahinli, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

saldırı

Şahinli'nin Açıklamaları

Nurettin Şahinli, "Sabah güvercinlerimi beslemek için dışarı çıktım. Bir köpek sokakta yatıyordu ama fark etmedim. Yanımdan bir iki köpek geçti, küçük olan saldırdı. Sonra yatan köpek de kalkarak kovalamaya başladı. Birkaç yerimden ısırdı, kaçmaya çalıştım ama caddenin sonunda yıkıldım. Karnımdan, kollarımdan ve parmaklarımdan ısırıldım. Olayı gören vatandaşlar yardım etti ve ambulans çağırdılar," dedi.

Belediyelere Çağrı

Yaşadığı olayın ardından evine dönen Şahinli, belediyelerin sahipsiz köpekler konusunda daha duyarlı olmasını istedi. "Sahipsiz köpekler konusunda belediyelerin daha fazla ilgilenmesini istiyorum. Hayvan barınağını bu köpekler için defalarca aradım ama pek duyarlı değiller. Sahipsiz köpekleri mahallelerden toplasınlar. Benim yerimde bir çocuk olsaydı kesinlikle ölürdü," ifadelerini kullandı.

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