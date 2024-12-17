DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,71 0,06%
ALTIN
2.972,67 0,22%
BITCOIN
3.751.339,21 -1,14%

Kırıkkale'de Halk Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:57
Kırıkkale'de Halk Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, bir halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı ve Detaylar

Edinilen bilgilere göre, S.E. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı’nda, Ç.G tarafından kullanılan 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde kaza mahalline sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ve araçlardaki 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına...

Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı
4
Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları
6
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog
7
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!