Kırıkkale'de Halk Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, bir halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı ve Detaylar

Edinilen bilgilere göre, S.E. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı’nda, Ç.G tarafından kullanılan 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde kaza mahalline sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ve araçlardaki 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.