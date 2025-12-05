Kırıkkale'de itfaiye aracı köprü arasında sıkıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de lastik patlaması sonucu M.E. yönetimindeki 06 DH 2895 plakalı itfaiye aracı iki köprü arasına sıkıştı; 3 personel yaralandı, araç yüksek gerilim tellerine metreler kala durdu.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:27
Kırıkkale'de itfaiye aracı köprü arasında sıkıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de itfaiye aracı köprü arasında sıkıştı: 3 personel yaralandı

Olayın Detayları

Akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen kazada, M.E. yönetimindeki 06 DH 2895 plakalı itfaiye aracı kontrolden çıkarak iki köprü arasına asılı kaldı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait itfaiye aracı, köprünün hemen altından geçen Doğu Ekspres tren hattına ait yüksek gerilim tellerine metreler kala durarak muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ilk tespitlerine göre aracın lastiğinin patlaması sonucu savrulduğu bildirildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada araç sürücüsü ile O.C. ve H.C. isimli üç itfaiye personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

