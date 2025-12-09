Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 2 Hükümlü Yakalandı

Operasyon ve yakalamaya ilişkin detaylar

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda; 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından aranan M.A. (29) ile 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan aranan M.A. (28) gözaltına alındı.

Her iki şahıs sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamalar sonucu M.A. (29) hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay, diğer M.A. (28) hakkında ise kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlenerek, her iki kişi de tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK" SUÇUNDAN ARANAN M.A. (28)