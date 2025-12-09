DOLAR
Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan iki hükümlüyü yakalayarak kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklayıp cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:59
Operasyon ve yakalamaya ilişkin detaylar

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda; 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından aranan M.A. (29) ile 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan aranan M.A. (28) gözaltına alındı.

Her iki şahıs sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamalar sonucu M.A. (29) hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay, diğer M.A. (28) hakkında ise kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlenerek, her iki kişi de tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" VE "KASTEN YARALAMA" SUÇLARINDAN ARANAN M.A. (29)

