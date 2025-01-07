DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

Kırıkkale'de Kamyonet Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:24
Kırıkkale'de Kamyonet Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Feci Kaza

Kırıkkale'de, kamyonet çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetti. Olay, M.Y. (70) yönetimindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonetin, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş. (35)'ye çarpıp kaçmasıyla meydana geldi.

Kaza Anı ve Sağlık Ekipleri

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Kırıkkale Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın ardından sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından ikametinde gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis...

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis...

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Karşı Sert Çağrı
4
ABD, Suriye'de Barışçıl Geçişe Desteğini Yeniledi
5
Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Hindistan Büyükelçisi Pardeshi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Kırıkkale'de Kamyonet Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor