Kırıkkale'de Kamyonet Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Feci Kaza

Kırıkkale'de, kamyonet çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetti. Olay, M.Y. (70) yönetimindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonetin, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş. (35)'ye çarpıp kaçmasıyla meydana geldi.

Kaza Anı ve Sağlık Ekipleri

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Kırıkkale Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın ardından sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından ikametinde gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.