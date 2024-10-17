Kırıkkale'de Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Kırıkkale'de Ele Geçirildi

Kırıkkale, Türkiye - Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyonun Detayları

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekipler, örgüt lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen B.A.H. isimli Irak uyruklu şahsı kent merkezinde gözaltına aldı.

Adli Süreç

Kırmızı bültenle arandığı tespit edilen şüpheli, emniyet te işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu durum, bölgedeki terör faaliyetlerine karşı güvenlik güçlerinin kararlılığını göstermektedir.