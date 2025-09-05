DOLAR
Kırıkkale'de Kızılırmak'ta İki Arkadaş Boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'a düşen Bülent Çağman ve onu kurtarmaya çalışan İbrahim Yaktu boğularak yaşamını yitirdi; cesetler çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:44
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak kenarında meydana gelen olayda iki arkadaşın boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, Doğanay Mahallesi Ölüdeniz mevkisi'nde nehir kenarına gelen iki arkadaştan Bülent Çağman (27), dengesini kaybederek suya düştü. İbrahim Yaktu (31) arkadaşını kurtarmak için suya girdi ve her iki genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Bahşılı Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Çağman ve Yaktu'nun cesetleri ırmaktan çıkarıldı.

Cesetler, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

