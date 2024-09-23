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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosiklet kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:54
Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza

Kırıkkale'de bir halk otobüsü ile motosikletin çarpıştığı üzücü bir kaza meydana geldi. Olayda motosikletin üzerindeki çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, E.S. yönetimindeki Kırıkkale Belediyesi'ne ait 71 ACK 341 plakalı halk otobüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 ADM 596 plakalı motosikletle çarpıştı.

Pole Giden Ekipler

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada motosikletin üzerinde bulunan iki çocuk, B.A. (14) ve T.U.V. (14), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahale sonrası B.A., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazanın nedenleri üzerine inceleme sürüyor.

Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri...

Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri...

Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

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