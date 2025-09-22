Kırıkkale'de Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Ambulansa Ulaştırdı

Kırıkkale'de Kimeski hattındaki 71 ACK 346 plakalı otobüsün şoförü Mehmet Ugantaş, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirip 112 ekiplerine teslim etti; anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:42
Güzergah değiştirildi, anlar otobüs kamerasına yansıdı

Kırıkkale kent merkezinde, Kimeski hattında çalışan özel halk otobüsünde bir kadın yolcu fenalaştı. Otobüsün şoförü Mehmet Ugantaş yönetimindeki 71 ACK 346 plakalı araçta yaşanan olay, diğer yolcuların uyarısıyla başladı.

Diğer yolcuların müdahalesinin ardından Ugantaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve seyir halindeyken çağrı merkeziyle bağlantısını sürdürdü. Şoför, güzergahını değiştirerek kısa sürede ambulansa ulaşılmasını sağladı.

Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolcuların müdahalesi ile sağlık ekiplerinin otobüsten fenalaşan yolcuyu alıp ambulansa taşıması yer alıyor.

