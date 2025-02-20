Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, üç kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılardan biri çocuk. Olay, Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı’nda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

18 yaşındaki S.A. yönetimindeki 06 DSP 40 plakalı otomobil, 36 yaşındaki H.S. tarafından kullanılan 71 ADE 830 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sırasında, sürücü S.A. ile yolculardan P.Ö. (18) ve B.S. (13) yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri derhal kaza yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.