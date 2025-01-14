Kırıkkale'de Polis Ekiplerinden 10 Yaşındaki Engelli Kıza Doğum Günü Sürprizi

Kırıkkale'de Polis Ekiplerinden Duygusal Sürpriz

Kırıkkale'de, polis olma hayali kuran 10 yaşındaki fiziksel engelli öğrenci Esin Elaldı için özel bir doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla harekete geçti.

Rehabilitasyon Merkezinde Kutlama

Polis ekipleri, Esin'i tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret ederek ona sevinç dolu bir doğum günü kutlaması hazırladı. Eğlenceli anları taçlandırmak için Esin'e bir polis üniforması hediye edilirken, getirilen pastadaki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı.

Polis Olmayı Çok Seviyor

Doğum günü sürprizi sonrası bir mikrofon karşısına geçen Esin Elaldı, polisleri çok sevdiğini ve bu özel günde duyduğu mutluluğu dile getirdi. Esin'in hayalini gerçekleştirmek için destek veren Selahattin Toker ise, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, kızının güzel bir gün geçirmesine vesile oldukları için minnettar olduğunu ifade etti.

Esin, hediye edilen üniformayı giydikten sonra polis aracı ile ilk görevine çıkma fırsatını da yakaladı. Bu anlamlı etkinlik, hem Esin hem de çevresindeki herkes için unutulmaz anlara sahne oldu.

Kırıkkale'de polis olup üniforma giymeyi hayal eden 10 yaşındaki fiziksel engelli öğrenciye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Kırıkkale'de polis olup üniforma giymeyi hayal eden 10 yaşındaki fiziksel engelli öğrenciye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.