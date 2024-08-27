Kırıkkale'de Polis Memurlarına Saldırı: Firari Hükümlü Tutuklandı

Kırıkkale'de Polisle Gergin Anlar

Kırıkkale'de, çevreye rahatsızlık yaratan bir bireye karşı yapılan uyarılara direnç gösteren firari hükümlü, polislerle gergin bir çatışma yaşadı.

Olayın Detayları

Zafer Caddesi'nde, yunus timleri bir ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Alkollü olduğu değerlendirilen Y.O., polis memurlarının uyarılarına aldırış etmeyerek çevreyi rahatsız etmeye devam etti. Ekip, Y.O.'ya müdahale etmek istediğinde, Y.O. iki polis memuruna yumruk atarak mukavemet göstermiştir.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan Y.O.'nun, 4 farklı suçtan arama kararı olduğu ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs, sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Y.O., polise mukavemet etmek ve mevcut aranmaları dolayısıyla tutuklandı. Öte yandan, darp raporu alan polislerden birinin baş parmağında kırık olduğu öğrenildi.