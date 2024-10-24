Kırıkkale'de Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Kırıkkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonları

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı iddiaları üzerine iki ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda toplam 11 kurusıkı tabanca, bir kalaşnikof, 15 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, alınan ihbarlar doğrultusunda, F.E. (26) ve İ.K. (27) isimli şahısların evlerine teknik ve fiziki takipler sonucunda baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bu evlerde 11 kurusıkı tabanca, 14 şarjör, 10 fişek, 10 mekanizması açılmış namlu, silah mekaniğine ait parçalar ve bir taşlama seti bulundu.

Merkezdeki Operasyon

Ayrıca, jandarma ekipleri, merkez Bağlarbaşı mevkisinde O.O. (55) isimli bir şahsın üzerinde de bir kalaşnikof, bir şarjör ve 20 fişek ele geçirdi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma nezaretinde işlemlere tabi tutuluyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma sürmektedir.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 11 kurusıkı tabanca, bir kalaşnikof, 15 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 11 kurusıkı tabanca, bir kalaşnikof, 15 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.