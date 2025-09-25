Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Kırıkkale'de Yuva Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen olayda 1 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Yuva Mahallesi Vatan Caddesi'nde A.Ş. ile A.Y. arasında R.Ü. ile henüz bilinmeyen nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.Ş. tabancayla R.Ü.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan R.Ü., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ş. ile A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.