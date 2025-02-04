Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale'de Silahlı Kavga Olayı

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tartışma Kavga Haline Dönüştü

Olay, S.A. ile A.Ö, M.Ö, C.Ö ve Y.Ö arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıkmasıyla başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, A.Ö, tabancayla S.A'ya ateş açtı.

Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine hızlıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A, sol bacağından, kalça ve kasık bölgesinden yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler Hızla Yakalandı

Olay sonrası kaçan 5 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.