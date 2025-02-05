Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga İle İlgili Tutuklama
Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 zanlı, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
Olayın Detayları
Dün meydana gelen kavgada, S.A. isimli şahıs, tartışma esnasında A.Ö.'nün tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralı S.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin Müdahalesi
Olayın hemen ardından kaçan 5 şüpheli, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.