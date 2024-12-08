Kırıkkale'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kırıkkale, Türkiye'nin önemli ulaşım noktalarından biri olarak bilinirken, bu sabah etkili olan yoğun sis, gözle görünür bir şekilde ulaşımı zorlaştırdı.

43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, bu olumsuz hava koşulları sebebiyle takip mesafesini koruyarak daha yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kent merkezinde de hissedilen yoğun sis, zamanla azalarak dağıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.