DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.454.941,73 0,88%

Kırıkkale'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kırıkkale'de etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü ve sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:01
Kırıkkale'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kırıkkale'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kırıkkale, Türkiye'nin önemli ulaşım noktalarından biri olarak bilinirken, bu sabah etkili olan yoğun sis, gözle görünür bir şekilde ulaşımı zorlaştırdı.

43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, bu olumsuz hava koşulları sebebiyle takip mesafesini koruyarak daha yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kent merkezinde de hissedilen yoğun sis, zamanla azalarak dağıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de...

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de...

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ukraynalı diplomat, Ürdün'deki sokak kedileri için kariyerini bıraktı
2
Türkiye'nin Eğitim ve İnovasyon Alanındaki Etkileyici Gelişmeleri
3
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askeri Araç Patlatıldığını Açıkladı
4
Adana'da Sahte Doktorluk Skandalı: Bir Kadın Tutuklandı
5
Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Türkiye'de Coşkuyla Kutladı
6
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Sivas'ta Ayı Saldırısında Hayatını Kaybeden Eski Muhtar

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor