Kırıkkale'de Şok Olay: Bıçakla Annesini Yaralayıp Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de Bıçaklı Saldırı

Kırıkkale'de yaşanan korkunç olay, vatandaşlarda büyük bir şok etkisi yarattı. C.T. (36), annesi Döndü T. (56) ile eniştesi M.T. (48) arasında çıkan tartışmanın ardından, bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

Tartışma Kanlı Bitti

Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki evde gerçekleşen olayda, C.T. annesini yaraladıktan sonra eniştesine de bıçakla saldırarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yapılan ilk müdahalelerde, M.T.'nin boğazından ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin emekli uzman erbaş olduğu öğrenildi.

Zanlı Kaçtı, Sonra Yakalandı

Olayın meydana gelmesinin ardından eniştesinin aracıyla kaçan C.T., psikolojik sorunları olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Jandarma ve polis ekipleri, zanlının peşine düştü ve Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. C.T.'nin yakalanmasının ardından, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

M.T.'nin cenazesi ise olayın ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.