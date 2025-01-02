Kırıkkale'de Tarihi Sikkeler ve Objeler Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 80 Tarihi Sikke ve 5 Obje Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirdi.

Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Burada yapılan operasyonda, B.Ç. isimli 19 yaşındaki şüphelinin üzerinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bu objeler bulundu.

Hızla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu operasyon, bölgede tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi.