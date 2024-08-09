Kırıkkale'de Tarla Sulama Kavgası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Silahlı Kavga Can Almaya Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, tarla sulama meselesi yüzünden başlanan bir kargaşa sonucunda 3 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

6 Ağustos'ta Deredüzü köyünde meydana gelen olayda, E.Ç. (44) ile I.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte E.Ç., tabancayla vurarak, S.C., oğlu I.C. ve torununu S.C. ağır yaraladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen, 3 kişi hayatını kaybetti.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar E.Ç. ve K.Ç. (38), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Toplumda Endişe Yaratan Olaylar

Kırıkkale'de gerçekleşen bu silahlı kavga, tarla sulama gibi basit bir tartışmanın ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.