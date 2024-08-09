Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırıkkale'de Tarla Sulama Kavgası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan silahlı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:43
Kırıkkale'de Tarla Sulama Kavgası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Silahlı Kavga Can Almaya Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, tarla sulama meselesi yüzünden başlanan bir kargaşa sonucunda 3 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

6 Ağustos'ta Deredüzü köyünde meydana gelen olayda, E.Ç. (44) ile I.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte E.Ç., tabancayla vurarak, S.C., oğlu I.C. ve torununu S.C. ağır yaraladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen, 3 kişi hayatını kaybetti.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar E.Ç. ve K.Ç. (38), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Toplumda Endişe Yaratan Olaylar

Kırıkkale'de gerçekleşen bu silahlı kavga, tarla sulama gibi basit bir tartışmanın ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı