Kırıkkale'de Terör Operasyonu: 3 Yabancı Gözaltında

Kırıkkale'de Terör Operasyonu

Kırıkkale'de, terör örgütleri DEAŞ ve el-Nusra'ya karşı düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışma yürüttü.

Yakalanan Şüpheliler

Yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirlenen U.H, E.S.M.D. ve M.D isimli yabancı uyruklu şahıslar kent merkezinde yakalandı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Şüphelilerin konutlarında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen materyaller, terör örgütü ile bağlantıların derinlemesine incelenmesine olanak tanıyacak.

Sınır Dışı İşlemleri Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edilmiştir.