Kırıkkale'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Bir Terör Propagandası Vakası
Kırıkkale ilinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, bu konuda detaylı bir açıklama yaptı.
G.A'nın Yakalanması
Yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik süreçlerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilerlediği belirtildi. Bu bağlamda, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü lehine içerikler paylaştığı belirlenen G.A adlı kişinin yakalandığı bildirildi.
Adli Süreç
Başlatılan soruşturmalar sonucunda, G.A'nın adli mercilere sevk edildiği ve burada tutuklandığı kaydedildi. Emniyet, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.