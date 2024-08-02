Kırıkkale'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Bir Terör Propagandası Vakası

Kırıkkale ilinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, bu konuda detaylı bir açıklama yaptı.

G.A'nın Yakalanması

Yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik süreçlerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilerlediği belirtildi. Bu bağlamda, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü lehine içerikler paylaştığı belirlenen G.A adlı kişinin yakalandığı bildirildi.

Adli Süreç

Başlatılan soruşturmalar sonucunda, G.A'nın adli mercilere sevk edildiği ve burada tutuklandığı kaydedildi. Emniyet, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.