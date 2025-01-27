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Kırıkkale'de Tır-Otomobil Çarpışmasında İki Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen tır ve otomobil çarpışmasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:10
Kırıkkale'de Tır-Otomobil Çarpışmasında İki Yaralı

Kırıkkale'de Tırla Otomobil Çarpıştı

Kırıkkale'de, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi.

İ.B. idaresindeki 06 CRF 579 plakalı tır, E.B. tarafından kullanılan 34 KC 6613 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.B. ile yanındaki yolcu A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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