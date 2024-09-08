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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:59
Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: Dört Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu dört kişi yaralandı. H.Y. yönetimindeki 07 HS 640 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Delice yakınlarında C.H. tarafından sürülen 76 AAV 763 plakalı tıra çarptı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazanın ardından durumu bildiren vatandaşlar sayesinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazada otomobilin sürücüsü H.Y. ile beraberindeki F.Y. (46), E.Y. (13) ve E.Y. (9) yaralandı.

Hastanelere Kaldırılan Yaralılar

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Alınan bilgilere göre, iki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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