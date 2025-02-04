Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu Başarısı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarını yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir araçta gerçekleştirilen aramada, büyük miktarda uyuşturucu madde elde edildi.

Yapılan operasyonda, araçta bulunan Ö.Ö, I.G ve S.T isimli zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö ve I.G tutuklandı, S.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun detayları ve adli süreç devam ederken, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın sürdüğü ortaya konmuş oldu.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.