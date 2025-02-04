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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Üzerinde Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ve 3 gözaltı gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:30
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Üzerinde Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarını hedef alan çalışmalarını sürdürdü. Bu operasyon kapsamında bir araçta gerçekleştirilen aramada, büyük miktarda uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Araçta bulunan Ö.Ö, I.G. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına...

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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