Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:08
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Yakalanan Uyuşturucu Miktarı

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde yaptıkları aramada, 2 araçta 2 bin 292 sentetik hap ele geçirdi. Operasyon sonrasında M.E, T.Ş, Y.G. ve E.M. gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, Y.G. ve E.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, T.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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