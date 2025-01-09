Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 62.5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:12
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamlı şekilde devam ediyor.

Yakalanan Zanlılar ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Yahşihan ilçesinde, ekiplerin durumundan şüphelendiği S.C. (36), O.Ç. (32) ve M.Y. (35) üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 62,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, gözaltına alınarak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale'deki jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin...

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 62,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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