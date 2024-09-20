Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Kırıkkale'de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan kapsamlı bir operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle sokaklarda uyuşturucu satan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde

Yapılan aramada, Y.E.D, O.E.D. ve E.M. isimli şahısların bulunduğu araçta 143.27 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Durumu

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.M, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer iki şahıs Y.E.D. ve O.E.D. hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçta yaptığı aramada 143,27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.